РЕН ТВ: бывшая усадьба князей Голицыных загорелась в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Бывшая усадьба князей Голицыных Пехра-Яковлевское загорелась в подмосковной Балашихе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что возгорание произошло на четвертом этаже здания на Леоновском шоссе. При этом существует угроза распространения огня по всему зданию. Информации о пострадавших не поступало.

Комплекс усадьбы признан памятником федерального значения и охраняется государством. С 1930 года здания усадьбы занимали учебные учреждения. Последней организацией, которая пользовалась объектом, был РГУНХ имени В. И. Вернадского.

Последние годы главное здание пустует, при этом на территории ранее неоднократно происходили возгорания различных усадебных построек. Саму усадьбу планировалось выставить на торги.

Ранее возгорание произошло на балконах на 15-м и 16-м этажах жилого дома на Никулинской улице на западе Москвы. Жители самостоятельно покинули здание до прибытия огнеборцев. Затем пожар удалось локализовать, следом и ликвидировать.

