Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

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Россия и Мьянма подписали декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Об этом сообщает ТАСС с церемонии обмена совместными документами.

Документ скрепили подписями главы МИД двух стран – Сергей Лавров и У Тин Маунг Све. Церемония состоялась по итогам переговоров Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Всего по итогам встречи стороны подписали десять совместных документов по двустороннему сотрудничеству. В ходе переговоров Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности и подчеркнул, что странам необходимо поработать на экономическом треке.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россию может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын. Визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Также к этому времени может быть готов автомобильный мост через реку Туманную, который должен будет соединить Приморский край с КНДР, поэтому есть вероятность, что на церемонии открытия Ким Чен Ын встретится с Путиным.

