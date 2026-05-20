Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:13

Политика

Россия и Китай выступили против "закона джунглей" в международных делах

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия и Китай выступают против фрагментации международного сообщества и попыток ряда государств заменить глобальное право "законом джунглей". Об этом говорится в совместной декларации двух стран, подписанной Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

В документе говорится, что ранее попытки стран единолично управлять мировыми делами и навязать свои интересы в духе колониализма потерпели крах.

С одной стороны, система международных отношений испытывает глубокую трансформацию, переходя к полицентричности. С другой стороны, международная ситуация усложняется, а повестка мира и развития во всем мире сталкивается с новыми вызовами.

Кроме того, РФ и КНР назвали ограничения судоходства со стороны отдельных стран угрозой целостности цепочек поставок и мировой торговле в целом. При этом Москва и Пекин выступают против применения односторонних санкций, дискриминационного использования таможенных пошлин, а также против дискриминации развивающихся стран под предлогом якобы "зеленой повестки".

Также РФ и Китай считают неприемлемым незаконный арест и привлечение к судебной ответственности глав государств и других иностранных госслужащих с иммунитетом. В частности, личной неприкосновенностью и абсолютным иммунитетом обладают глава государства, глава правительства и министр иностранных дел.

"Стороны подтверждают, что иммунитет должностных лиц государства от уголовной юрисдикции иностранных государств является важной гарантией стабильного функционирования международных отношений", – говорится в документе.

Ранее председатель КНР в ходе встречи с Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению, укрепляя стратегическое партнерство и повышая его качество, указывал Си Цзиньпин.

Путин отправится с официальным визитом в Китай

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика