Россия и Китай выступили против "закона джунглей" в международных делах

Россия и Китай выступают против фрагментации международного сообщества и попыток ряда государств заменить глобальное право "законом джунглей". Об этом говорится в совместной декларации двух стран, подписанной Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

В документе говорится, что ранее попытки стран единолично управлять мировыми делами и навязать свои интересы в духе колониализма потерпели крах.

С одной стороны, система международных отношений испытывает глубокую трансформацию, переходя к полицентричности. С другой стороны, международная ситуация усложняется, а повестка мира и развития во всем мире сталкивается с новыми вызовами.

Кроме того, РФ и КНР назвали ограничения судоходства со стороны отдельных стран угрозой целостности цепочек поставок и мировой торговле в целом. При этом Москва и Пекин выступают против применения односторонних санкций, дискриминационного использования таможенных пошлин, а также против дискриминации развивающихся стран под предлогом якобы "зеленой повестки".

Также РФ и Китай считают неприемлемым незаконный арест и привлечение к судебной ответственности глав государств и других иностранных госслужащих с иммунитетом. В частности, личной неприкосновенностью и абсолютным иммунитетом обладают глава государства, глава правительства и министр иностранных дел.

"Стороны подтверждают, что иммунитет должностных лиц государства от уголовной юрисдикции иностранных государств является важной гарантией стабильного функционирования международных отношений", – говорится в документе.

Ранее председатель КНР в ходе встречи с Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению, укрепляя стратегическое партнерство и повышая его качество, указывал Си Цзиньпин.

