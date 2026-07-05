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05 июля, 23:05

Транспорт

Станция Серп и Молот временно перестанет работать с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) не будут останавливаться на станции Серп и Молот в Москве с 6 июля. Это временная мера, объяснили в Дептрансе столицы.

Пока пассажирам предложили использовать альтернативные маршруты проезда. Можно использовать станции "Площадь Ильича", "Римская" или Москва-Товарная.

Изменения в работе связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру. Для этого, в частности, планируется переключение первого и второго путей на участке от шоссе Энтузиастов до Волочаевской улицы на новые ординаты.

Ранее стало известно, что станция метро "Парк культуры" с 6 июля изменит часы работы. В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 она будет открыта только на выход.

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