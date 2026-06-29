Собянин: началось строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о начале строительства станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны.



Станция возводится открытым методом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". Специалисты в рамках данного проекта построят две береговые платформы и два наземных вестибюля.



Работы будут завершены в 2030 году. После этого планируется благоустройство близлежащей территории, а также создание комфортной пешеходной сети для пассажиров. По словам мэра, благодаря новой станции будет улучшена транспортная доступность Южнопортового района.



Собянин рассказал, что над станцией построят автодорожный тоннель, который будет находиться на участке от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы. Он станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей. Благодаря этому проекту откроется транзит для водителей через весь район Печатники.

Ранее Собянин сообщил о продолжении строительства Рублево-Успенской линии метро в Москве. По его словам, одна из станций – "СберСити" – готова уже больше чем наполовину. Ее оформят с использованием элементов архитектурной бионики.

В основе концепции – сочетание технологий и форм, вдохновленных живой природой. В центре зала сделают колонны изогнутых форм. Каждая будет отличаться от другой по силуэту. Станционный комплекс будет находиться под проектируемым проездом № 7107 в районе Кунцево. Работы планируют закончить в 2027 году.

