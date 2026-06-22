Собянин: завершена проходка двухпутного тоннеля от "Липовой рощи" до "Строгина"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась проходка тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Двухпутный тоннель между ними прокладывался с помощью щита "Мария". Его протяженность составила 2,04 километра. Проходит он под Арбатско-Покровской линией метро и МКАД.

По словам мэра, второй участок Рублево-Архангельской линии сейчас активно строится, поэтому открыть его планируется уже в 2027 году. Всего на этой ветке работают три проходческих щита.

Градоначальник напомнил, что линия протяженностью 27,6 километра будет состоять из 12 станций и пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД, а далее – в Красногорск. С нее можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии, а также на МЦК.

Ранее Собянин сообщал о начале проходки левого перегонного тоннеля между будущими станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метрополитена. Тоннелепроходческий щит "Елена" преодолеет около 1,5 километра под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК ЗИЛ. Планируется, что работы будут завершены в следующем году.