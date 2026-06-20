Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин совершил технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Деловой центр" до "Бульвар Генерала Карбышева".

"Несмотря на все сложности, мы продолжаем активно строить метро. Сегодня (20 июня. – Прим. ред.) запускаем первый участок Рублево-Архангельской линии, технический пуск. А в сентябре месяце здесь уже поедут пассажиры", – высказался мэр.

В результате дополнительная транспортная доступность станет доступна порядка полумиллиона горожан, которые проживают в районах Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филёвский Парк.

Параллельно с этим, продолжил градоначальник, продолжаются работы над второй и третьей очередями графитовой ветки, которые соединят ММДЦ "Москва-Сити" и "СберСити" в районе Рублево-Архангельское.

Их открытие намечено на 2027 год. Благодаря этому Москва получит новую линию метро из 12 станций, что улучшит транспортную доступность для еще миллиона человек, обратил внимание глава столицы.

"Проект сложный, трудный, предстоит пройти под Москва-рекой. Но, тем не менее, все реализуется в установленные сроки и даже с небольшим опережением", – отметил Собянин.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет длиной 8,7 километра. На нем разместятся пять станций: две уже существующие – "Деловой центр" и "Шелепиха", и три новые – "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

На момент открытия первого участка прогнозируется более 90 тысяч поездок в сутки, а к 2030 году это число увеличится примерно в 1,5 раза, превысив 128 тысяч поездок в день. Вместе с тем более 65 тысяч пассажиров каждый день смогут будут делать пересадки на другие линии метро.

В пресс-службе уточнили, что во время технического запуска специалисты оценивают состояние тоннелей, путей, оборудования, инженерных сетей и установленных систем. Также проверяют работоспособность системы жизнеобеспечения станции.

Кроме того, по новому участку организован проезд тестового мотовоза, который проверит работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением составов, устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи.

Следующим пунктом после испытаний идет настройка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях для последующего запуска с пассажирами. На участке будут курсировать российские поезда "Москва-2026".

Все станции Рублево-Архангельской линии, которые появятся в этом году, были возведены с учетом максимального комфорта для пассажиров. Например, там появятся автоматы по продаже билетов и турникеты с оплатой проезда всеми доступными способами, в том числе по биометрии.

Поездки в центр также станут в 2 раза быстрее. Пассажиры смогут совершать пересадки на МЦК и три линии метро: Солнцевскую, Филёвскую и Большую кольцевую.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве продлят Филевскую линию метро. Предполагается, что она пойдет от станции "Кунцевская" до Сколкова, увеличившись примерно на 12 километров. Всего планируется построить 5 новых станций: "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр".