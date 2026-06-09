Фото: пресс-служба Московского метрополитена

200-й вагон серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию столичного метрополитена, передает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Новейшие составы серии "Москва-2026" российского производства – одни из самых технологичных и надежных метропоездов", – подчеркнул он.

Впервые на зеленую линию метро эти поезда вышли в декабре 2025 года. К настоящему моменту доля современных составов на Замоскворецкой линии превысила 70%, а в целом парк подвижного состава данной серии составляет 208 вагонов.

Среди преимуществ "Москвы-2026" – сквозные проходы и широкие двери, более 400 разъемов для зарядки устройств, обновленные сиденья без металлических стыков и увеличенная на 10% вместимость вагонов. Перед выходом на линию каждый новый поезд проходит обкатку.



Ликсутов напомнил, что доля современных поездов в метро с 2010 года выросла с 13 до 80%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%. При этом в период с 2026 по 2027 год метро Москвы получит еще свыше 700 новых вагонов, что завершит обновление зеленой линии. Кроме того, поезда "Москва-2026" смогут выйти на будущую Рублево-Архангельскую линию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продлят Филевскую линию метро. Предполагается, что она пойдет от станции "Кунцевская" до Сколкова, увеличившись примерно на 12 километров. Всего планируется построить 5 новых станций: "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр".