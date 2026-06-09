Собянин рассказал о планах продления Филевской и Сокольнической линий метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Филевская линия пойдет от станции "Кунцевская" до Сколкова, она увеличится примерно на 12 километров. В настоящее время эта территория активно развивается: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социнфраструктура.

Возведение нового участка метрополитена охватит территорию районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. Всего планируется построить 5 новых станций: "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр".

"Рядом с ними будут жить около 320 тысяч человек. Благодаря продлению время на поездку по городу сократится для них до 25 минут", – отметил мэр.

Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут порядка 100 тысяч человек. Также там развивается территория рядом с НИУ МГСУ – одним из ведущих строительных вузов России.

"На новом участке длиной 8,1 километра, который пройдет на северо-восток от "Бульвара Рокоссовского", планируется строительство двух станций – "МГСУ" и "Ярославская" ("Холмогорская")", – отметил градоначальник.

По его словам, для большинства горожан, которые живут и работают в районе, метро будет в пешей доступности. Время в пути сократится примерно на 20 минут.

С продлением линий также уменьшатся интервалы движения поездов. На Сокольнической – до 1,5 минуты, а на Филевской – до 3 минут. В будущем на голубой ветке пассажиров будут перевозить 7-вагонные составы. Это позволит повысить удобство поездок, заключил глава города.

Ранее Собянин осмотрел строящуюся станцию Рублево-Архангельской линии метро "Звенигородская". Благодаря ей маршруты до "Москвы-Сити" и Большой кольцевой линии станут удобнее, а район – комфортнее для проживания. Президент компании-подрядчика Дмитрий Евсеев заверил, что строительные работы идут в соответствии с графиком.