Площадь остекления навеса на Ленинградском вокзале превысила 3 тысячи "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Площадь остекления навеса, установленного над платформами Ленинградского вокзала в ходе его обновления, превысила 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Конструкция стала связующим звеном между зданием вокзала и платформами: она защищает пассажиров от непогоды, служит навигационным ориентиром и обеспечивает прямой маршрут от платформ к метро, минуя внутренние залы вокзала.

"Каждая балка и каждый треугольный стеклопакет спроектированы и изготовлены индивидуально. В совокупности с новыми пешеходными связями навес формирует транзитный хаб, готовый к интеграции с будущей высокоскоростной магистралью Москва – Санкт-Петербург", – отметил Ефимов.

Верхняя поверхность навеса повторяет контуры арок на торце здания вокзала. Обтекаемая форма элементов подчеркнута металлическими панелями из нержавеющей стали. Светильники, встроенные в оболочку, интегрированы в конструкцию так, что вечером платформы освещены, а верхняя поверхность навеса напоминает звездное небо.

Ленинградский вокзал открылся для пассажиров после масштабного обновления в мае 2026 года. Новая система входов увеличила пропускную способность вокзала. Площадь зоны ожидания выросла в 3 раза, количество посадочных мест – в 1,5 раза.

Ранее на Ленинградском вокзале начали тестировать напольную навигацию. Указатели показывают выходы в город, путь к поездам дальнего следования, а также к ближайшим станциям метро и МЦД.

По результатам тестирования будет организован опрос пассажиров. В случае положительного отклика на вокзале установят указатели из термопластика, которые уже применяются на станциях метро с 2024 года.

