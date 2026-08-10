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10 августа, 10:52

В мире

В США погиб 30-летний альпинист, установивший рекорд восхождения на Эль-Капитане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/jake.doubleyew

В США погиб 30-летний альпинист Джейк Уайзенант, который установил рекорд при восхождении на вершину Эль-Капитан в Калифорнии. Об этом сообщила газета California Post со ссылкой на полицейских.

Утверждается, что причиной смерти стал несчастный случай, трагедия произошла в горах Сьерра-Невады. Обстоятельства гибели Уайзенанта не уточняются, но в окружении мужчины подтвердили его смерть.

В октябре 2024 года американец и его партнер преодолели маршрут Lurking Fear ("Потаенный страх") на Эль-Капитане за 2 часа 55 минут и 32 секунды. Тогда журнал Gripped назвал восхождение на вершину рекордно скоростным. Эль-Капитан, расположенный в национальном парке Йосемити, считается центром скалолазания в США.

Ранее стало известно о гибели боснийских альпинистов во время восхождения на Эльбрус 26 июля. Тогда один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двум участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Позднее в МЧС России заявили, что группа альпинистов была плохо экипирована. Отмечалось, что большую роль в трагедии сыграли погодные условия, резкий перепад атмосферного давления и низкие температуры.

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