В МЧС заявили, что погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты были плохо экипированы

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Группа боснийских альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус в конце июля, была плохо экипирована, сообщил руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев на брифинге в Нальчике.

По словам спасателя, большую роль в трагедии сыграли погодные условия, резкий перепад атмосферного давления и низкие температуры. Кроме того, у них была не совсем соответствующая экипировка.

"Да, лето, но это Эльбрус – перепад температур более 30 градусов. Наверное, подготовка тоже сыграла роль", – сказал Гулиев.

Он также не исключил, что среди альпинистов возникла паника.

Брифинг прошел с участием представителей региональных управлений МЧС, Следственного комитета, МВД и министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

На встрече отметили, что с начала года курорты республики посетили более миллиона туристов. В регионе проводится информационно-разъяснительная работа, однако трагические происшествия в горах продолжают происходить.

26 июля стало известно, что группа туристов из Боснии и Герцеговины осуществляла восхождение на Эльбрус. Вскоре один из них спустился с горы и сообщил, что двум участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров. Позже спасатели нашли тела погибших. Одного из участников группы обнаружили живым. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По мнению председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александра Яковенко, трагедия могла произойти из-за отсутствия правильного планирования и адекватной реакции альпинистов на прогноз погоды.

