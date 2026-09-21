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21 сентября, 14:09

Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал трех жителей за похищение человека и вымогательство 1 млн руб

Фото: rosguard.gov.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области в мессенджере MAX.

По версии следствия, в мае – июне этого года злоумышленники вымогали у местного жителя 1 миллион рублей. В июле они также похитили 25-летнего мужчину и вымогали у него ту же сумму. Большую часть средств потерпевший отдал.

Злоумышленникам предъявили обвинения по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное организованной группой") и пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой"). Их арестовали до 14 ноября 2026 года включительно.

Ранее обвиняемых уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, угрозы убийством, разбойное нападение и самоуправство.

Похожий случай произошел в Удмуртии. Злоумышленники напали на двух несовершеннолетних, принудительно посадили их в автомобиль и увезли в неустановленном направлении. По пути они потребовали у подростков 300 тысяч рублей, а после неожиданно отпустили. Подозреваемых задержали.

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