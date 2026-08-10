Член ОП Машаров: просроченные лекарства лучше не выбрасывать в урну с общими отходами

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Просроченные препараты лучше не выбрасывать в урну с общими отходами, так как действующие вещества в них загрязняют почву и воду. Об этом заявил RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.

При этом он отметил, что для обычных граждан не предусмотрена ответственность за неправильное обращение с просроченными лекарствами.

Тем не менее, Машаров посоветовал россиянам сдавать их в аптеки или другие пункты приема. По его словам, в ФЗ "Об обращении лекарственных средств" говорится, что аптеки, наряду с поликлиниками и больницами, должны сдавать медикаменты с истекшим сроком годности на утилизацию в специализированные предприятия с лицензией.

Ранее сообщалось, что за ртутный градусник, выброшенный в бак для бытовых отходов, можно получить штраф или тюремный срок. Уточняется, что за первое правонарушение можно получить от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение одного года – от 3 до 5 тысяч рублей.

Однако если действия наносят серьезный вред природе или приводят к массовому отравлению, может грозить уголовная ответственность по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".