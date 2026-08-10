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10 августа, 12:14

Культура

"Мосбилет" приглашает погрузиться в искусство будущего в московских музеях

Фото: редакция "Мос.Фото"

Сервис "Мосбилет" приглашает горожан посетить выставки, посвященные искусству будущего, в столичных музеях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке открыта выставка "Феномены", которая занимает 11 персональных залов. В каждом представлены работы выпускников Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова. Здесь же можно увидеть персональную выставку Аладдина Гарунова "Путь. Форма. Образ", где архаические ковры и орнаменты сочетаются с бетоном и промышленной резиной.

На Гоголевском бульваре в ММОМА развернулась выставка "Мастерская’26. Встреча выпускников" – коллективный проект выпускников Школы современного искусства "Свободные мастерские". Посетители увидят объемные изображения, напоминающие космические корабли, арт-объект в виде фламинго, витражную композицию в форме волны и прочее.

В свою очередь, в Музее-мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской улице гости могут почувствовать себя героями сказки Льюиса Кэрролла. Во дворе установлены огромные бронзовые фигуры и эмалевые панно высотой с двухэтажный дом. Герои картин "Портрет актрисы Маргариты" и "Женщина в красном в лесу" вышли в трехмерное измерение. В живописи, витражах, мозаиках и эмалях Церетели почти нет полутонов, а главным мотивом его холстов были подсолнухи. Из-за обилия желтого и красного цветов залы кажутся залитыми солнцем.

В "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ) на Остоженке в марте открылась II Международная биеннале "Искусство будущего". В экспозиции представлены проекты, созданные с использованием робототехники, 3D-печати и искусственного интеллекта. На первом этаже – проект Аристарха Чернышева "Техноэволюция": гигантские шагающие фигуры из телефонов, ноутбуков, электронных часов и других гаджетов.

Проект "эхо. txt" предлагает выбрать слово на планшете, после чего ИИ создаст текст, а роборука напечатает его на машинке. В залах также можно увидеть экраны с бесконечным циклом увядания и возрождения кибернетических растений и вибрирующую инсталляцию Dendrosonic, основанную на аудиозаписях, сделанных микрофонами внутри деревьев. А проект Сони Стереостырски "Гости из будущего" воспроизводит рабочее место охранника музея: на экранах транслируются записи с камер видеонаблюдения, но по залам ходят не только люди, но и инопланетные существа.

Объединение "Выставочные залы Москвы" также приглашает познакомиться с современным искусством. В девяти административных округах работают 25 тематических галерей. В галерее "На Шаболовке" представлен проект Анны Немчиновой "Верю – не верю". В галерее "На Трубной" проходит проект "Нефть", фокусирующий внимание на абстрактных живописных эффектах: нефть вплавлена в ткань, представлено 20 произведений размером метр на метр.

В галерее "Здесь на Таганке" представлен проект "Меня никогда не похищали инопланетяне" Вити Повезло и Насти Лимоновой: на холстах изображены странные существа, превращающие знакомые вещи и городские пейзажи в пространства для фантазии.

Ранее сообщалось, что в августе москвичи и гости столицы смогут посетить пешеходные экскурсии. Они будут посвящены истории города, архитектуре и знаменитым личностям. Мероприятия организуют учреждения, подведомственные департаменту культуры.

В частности, прогулка "От музея до храма" посвящена городской скульптуре и архитектуре. Участники познакомятся с творчеством академика Российской академии художеств Александра Бурганова, а также узнают о выдающихся людях, связанных с этим районом.

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 10 августа

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