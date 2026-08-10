Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 12:23

Общество

Солнце в столице в июле светило меньше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В июле солнце в Москве светило 247 часов, что на 47 часов меньше климатической нормы. Об этом на своей странице в MAX сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что норма для июля составляет 294 часа. При этом температура воздуха находилась в пределах нормальных значений.

По словам синоптика, наиболее солнечный июль в столице был в 2014 году – тогда солнце светило 411 часов. Самым пасмурным оказался июль 2000-го с показателем 219 часов.

Позднякова добавила, что норма солнечного сияния для августа в Москве составляет 238 часов.

Ранее стало известно, что июль 2026 года оказался наиболее теплым месяцем в России с начала регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Однако, несмотря на рекорд в масштабах страны, в Москве и Санкт-Петербурге температура находилась в пределах климатической нормы.

В Москве похолодает до 16 градусов к концу следующей недели

Читайте также


обществопогодагород

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика