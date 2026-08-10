Солнце в столице в июле светило меньше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В июле солнце в Москве светило 247 часов, что на 47 часов меньше климатической нормы. Об этом на своей странице в MAX сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что норма для июля составляет 294 часа. При этом температура воздуха находилась в пределах нормальных значений.

По словам синоптика, наиболее солнечный июль в столице был в 2014 году – тогда солнце светило 411 часов. Самым пасмурным оказался июль 2000-го с показателем 219 часов.

Позднякова добавила, что норма солнечного сияния для августа в Москве составляет 238 часов.

Ранее стало известно, что июль 2026 года оказался наиболее теплым месяцем в России с начала регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Однако, несмотря на рекорд в масштабах страны, в Москве и Санкт-Петербурге температура находилась в пределах климатической нормы.