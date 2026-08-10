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10 августа, 13:59

Политика

СЖР потребовал уволить журналиста FAZ за слова о "гибели русских"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Союз журналистов России (СЖР) потребовал увольнения и профессионального наказания для корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса за антироссийские высказывания, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Скандальный эпизод произошел на пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александара Вучича в Белграде. Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста.

По мнению главы СЖР, поведение Мартенса является вопиющим нарушением профессиональных и моральных норм.

"Он нарушил не только кодекс журналистской этики, но и законы человеческой морали", – заявил Соловьев.

В СЖР также выразили сомнение, что западные профессиональные сообщества дадут адекватную оценку этому инциденту, и указали на то, что случившееся показывает, что журналисты "недружественных стран" также верят в свою пропаганду.

Соловьев добавил, что немецкий Союз журналистов давно забыл о журналистской солидарности и этике, а также неоднократно требовал выгнать из страны корреспондентов российских СМИ.

"Вряд ли стоит ожидать реакции и от международных федераций – они старательно не замечают подобные выпады против нашей страны, как и гибель наших журналистов", – отметил председатель СЖР.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с изданием "Абзац" также указал на то, что Мартенса в Берлине не осудят, поскольку у него "очень высокий рейтинг" в издании. Рар добавил, что считает вопрос репортера наглым из-за формы и обстоятельств, в которых он был задан.

"Но в Германии и Европе такие вопросы задаются нормально, к сожалению. Русофобия здесь зашкаливает", – сказал политолог.

Он также отметил, что на платформе X опубликована обширная переписка Мартенса с критиками его слов. По словам Рара, журналист самоуверенно оправдывается и полностью идентифицирует себя с радикальными украинскими позициями, что типично для представителей СМИ в Германии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала на то, что Запад оставил без внимания реваншистское высказывание немецкого журналиста об убийстве русских. Она напомнила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

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