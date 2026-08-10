Эвакуация объявлена в трех судах Санкт-Петербурга

Фото: depositphotos/Emevil

Эвакуация объявлена в Московском, Петроградском и Смольнинском районных судах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Причиной стали письма с угрозами, поступившие в учреждения.

Волна ложных сообщений о минировании продолжается в разных городах России с конца 2019 года. Ни одно из сообщений не подтвердилось, однако по закону каждое такое заявление требует обязательной проверки.

Ранее житель Калининграда "заминировал" транспортный узел, чтобы его возлюбленная не смогла покинуть территорию региона и вернулась к нему. Оперативные службы опасных предметов не нашли. Личность мужчины установили, а затем его задержали.

