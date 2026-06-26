Калининградец "заминировал" транспортный узел, чтобы вернуть возлюбленную

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Калининграда "заминировал" транспортный узел, чтобы вернуть возлюбленную, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительной информации, 19 июня мужчина позвонил в экстренную службу 112 и заявил о минировании одного из транспортных узлов в Калининградской области. Прибывшие на место оперативные службы при обследовании помещения опасных предметов не нашли.

Полицейские установили личность звонившего и задержали его. Калининградец рассказал, что сообщил о ложном минировании в надежде, что его любимая не сможет покинуть территорию региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее в подмосковной Лобне эвакуировали учеников и сотрудников школы № 10 после сообщения о якобы минировании здания. Уведомление с угрозой пришло на электронную почту образовательного учреждения, после чего директор передал информацию в 112. Полицейские и кинологи проверили школу, но взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.