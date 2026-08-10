Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 10 и 11 августа

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Низкая вспышечная активность прогнозируется на Солнце в понедельник и вторник, 10–11 августа. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По словам ученых, вспышек предпоследнего уровня мощности М в эти дни, вероятно, не будет.

При этом 12 августа москвичи смогут увидеть частное солнечное затмение, которое начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт.

Полное солнечное затмение продлится около 4,5 часа. Полную фазу можно будет наблюдать в Испании, Исландии и восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр.