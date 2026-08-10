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10 августа, 10:54

Транспорт

Новый разворот появился на улице Обручева перед Ленинским проспектом

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На улице Обручева перед Ленинским проспектом организовали новый разворот. Благодаря этому водители в час пик теперь могут сэкономить до 3 минут, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

"Мы регулярно анализируем дорожную обстановку и реализуем проекты переразметки там, где точечные изменения позволяют быстро улучшить движение без масштабного строительства", – отметил Ликсутов.

В 2024 году по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на улице Обручева уже обустроили развороты и добавили полосы перед Профсоюзной улицей. В 2026 году по обращениям жителей специалисты реализовали еще два решения: новый разворот перед Ленинским проспектом и возможность поворота налево из трех полос вместо двух.

Раньше водителям, которые выезжали с улицы Эльдара Рязанова на улицу Обручева в сторону Профсоюзной улицы или направлялись к дому 111, корпусу 1, на Ленинском проспекте и домам 4, 6, 8, 12 и 14 на улице Обручева, приходилось ждать разрешающего сигнала светофора и разворачиваться с левого ряда на перекрестке.

Теперь время ожидания сократилось до 3 минут в час пик, разворачивающиеся автомобили не занимают полосу для левого поворота, а сам левый поворот стал доступен из трех полос вместо двух. Пропускная способность направления выросла: по полосам для левого поворота теперь проезжает на несколько десятков автомобилей в час больше.

Ранее специалисты ЦОДД подготовили 70 решений по улучшению маршрутов на северо-востоке Москвы. Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, 7 дополнительных полос движения и многое другое. У специалистов в планах на текущий год, в частности, организовать пешеходные переходы у детского медицинского центра на улице Цандера, на Маломосковской улице и на Вересковой улице.

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