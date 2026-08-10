The Atlantic: США передают Украине разведданные для ударов по инфраструктуре РФ

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США безвозмездно предоставляют Украине разведывательную информацию, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Atlantic.

По данным СМИ, американская сторона передает пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине, а также по энергетическим объектам в России.

Более того, инициативу поддерживает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

Ранее американские сенаторы указали, что между США и Украиной активизировался обмен разведывательной информацией. В частности, об этом говорил сенатор Марк Уорнер, а также сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер.

