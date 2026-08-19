Дмитриев: МУС мертв, но Каллас об этом не знает

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Международный уголовный суд (МУС) больше не существует, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"МУС мертв. Кая (глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. – Прим. ред.) просто еще не знает об этом", – написал российский политик в соцсети X.

Ранее дипломатическая служба Евросоюза выразила соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ в связи с введением против нее американских санкций.

С точки зрения США, Аканэ напрямую пыталась преследовать, задерживать и проводить разбирательства в отношении чиновников государств, не входящих в юрисдикцию МУС. За председателя международного суда, в частности, вступилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио пообещал ликвидировать Международный уголовный суд. Кроме прочего, экс-прокурор МУС Карим Хан перестал пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Хана отстранили от должности после почти двухлетнего разбирательства по обвинению в домогательствах.

