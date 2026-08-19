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19 августа, 21:58

Транспорт

"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы в Шанхай с 17 октября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 рейсов в неделю, сообщает перевозчик.

Два дополнительных рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево, обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам. Продажа билетов уже открыта.

На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 777 с салонами трех классов обслуживания: эконом, комфорт и бизнес, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. В настоящее время все перелеты между странами выполняет российская сторона. Уточнялось, что еще до второй половины 2027 года планируется обеспечить как минимум один дополнительный прямой рейс за счет тайской авиакомпании.

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