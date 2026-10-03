У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

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В Тихом океане недалеко от побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в канале MAX.

Толчки зарегистрировали в 23:00 по московскому времени, что соответствует 08:00 4 октября по местному. Эпицентр находился в 212 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 23,7 километра.

Ранее сообщалось, что утром 3 октября возле берегов Камчатки произошли два сейсмических события. В Петропавловске-Камчатском их ощущали силой до четырех баллов.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа, где проживают более 449 тысяч человек.

