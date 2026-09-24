24 сентября, 11:25Происшествия
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
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В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа. Там проживают более 449 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Других подробностей о произошедшем неизвестно. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в 41 километре от Новороссийска. Эпицентр находился к северо-западу от города и в 12 километрах к юго-западу от станицы Варениковской в Краснодарском крае. Очаг располагался на глубине 10 километров.
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