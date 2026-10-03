Медведев заявил, что Россия не угрожает никому в Европе и на Западе

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Москва никому не угрожает ни в Европе, ни на Западе в целом, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

При этом он отметил, что если на Западе Россию воспринимают как угрозу, это свидетельствует о силе страны, с которой приходится считаться. Он добавил, что у РФ нет специальных интересов в Европе, кроме нормальных отношений с государствами.

"Нам ничего от них не нужно, кроме полноценного нормального диалога и спокойного сотрудничества. Хотят – мы будем этим заниматься", – пояснил зампред Совбеза.

Он также отметил, что Россия не стремится ни на кого давить и не думает о конфликтах, ее устраивают добросердечные отношения с соседями, в том числе с Ираном. По поводу отношений с Западом Медведев заявил, что Россия пыталась выстраивать нормальные связи, но Запад сам все разрушил: ввел санкции, отказался от сотрудничества.

"Пусть теперь пожинают плоды. У них теперь дорогой газ и бензин. У них не хватает целого ряда важнейших продуктов. У них высокая инфляция, и они сами, по сути, создали себе такие проблемы", – сказал он.

Ранее Владимир Путин указывал, что Запад, стремясь удержать лидерство, пытается агрессивно воздействовать на логистику, разрушать инфраструктуру и захватывать суда. По его словам, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, в частности трубопроводов.

