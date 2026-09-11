Путин заявил, что Запад разрушает инфраструктуру и захватывает суда ради лидерства

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Запад, стремясь удержать лидерство, пытается агрессивно воздействовать на логистику, разрушать инфраструктуру и захватывать суда. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Деловом форуме БРИКС.

По его словам, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, в частности трубопроводов.

"Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда", – указал российский лидер.

Путин добавил, что Запад также применяет незаконные ограничения и угрожает так называемыми вторичными санкциями тем, кто "не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы".

Президент также подчеркнул, что ему известно, что коллеги по БРИКС могут привести сотни подобных примеров.

До этого российский лидер напомнил, что раньше Запад называл конкуренцию неприкосновенной, однако сейчас западные конкуренты пытаются любыми способами вернуть утраченное лидерство. Эти попытки, по его словам, иногда приобретают неблаговидные формы.