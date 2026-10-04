04 октября, 08:42Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке Москвы
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Воронежской области полицейские задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины на юго-востоке Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.
По ее словам, в ближайшее время задержанного привезут в Москву и передадут следователям.
Об убийстве стало известно 3 октября. На балконе квартиры жилого дома на Жулебинском бульваре нашли фрагменты человеческого тела. Кроме того, обнаружены предполагаемые орудия преступления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.
"Московский патруль": в суд передали дело об убийстве директора лицея Мениса 24 года назад