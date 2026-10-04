Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Воронежской области полицейские задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины на юго-востоке Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

По ее словам, в ближайшее время задержанного привезут в Москву и передадут следователям.

Об убийстве стало известно 3 октября. На балконе квартиры жилого дома на Жулебинском бульваре нашли фрагменты человеческого тела. Кроме того, обнаружены предполагаемые орудия преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.