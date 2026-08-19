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19 августа, 20:16

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Петербурженка потребовала почти 700 тыс рублей за падение с лестницы в театре

Фото: depositphotos/mars58

Женщина в Санкт-Петербурге потребовала в суде у театра "ЛДМ. Новая сцена" почти 700 тысяч рублей за падение с лестницы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Инцидент произошел 1 ноября 2024 года. После спектакля женщина упала на ступенях зрительного зала. Она утверждала, что причиной стало недостаточное освещение и отсутствие предупреждающей таблички.

В иске она просила взыскать с учреждения более 688 тысяч рублей, из которых 88 тысяч рублей – расходы на восстановление зубного протеза и имплантов, а 600 тысяч рублей – компенсация морального вреда.

Представители театра требования не признали. Они пояснили, что ступени оборудованы светодиодной подсветкой, а в правилах для посетителей указано оставаться на местах до полного включения света.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что лестница соответствует нормативам по освещенности и высоте ступеней. Судья отметил, что сам факт падения не доказывает ненадлежащее оказание услуги, и полностью отказал женщине в удовлетворении иска.

Ранее женщина в Перми отсудила более 100 тысяч рублей у владельца кафе за осколок стекла в шаверме. Из-за него женщина сломала зуб. Суд взыскал с владельца стоимость некачественной продукции, расходы на лечение, моральный вред и неустойку.

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