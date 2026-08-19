Новак заявил, что власти рассчитывают на завершение ремонта ряда НПЗ в ближайшее время

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Правительство РФ рассчитывает на скорый выход ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Новака, это должно значительно улучшить ситуацию на топливном рынке. При этом РФ уже начала импорт топлива, продолжил он. Также приняты необходимые нормативно-правовые акты для возможности выпуска бензина более низкого экологического класса.

"Евро-2", "Евро-3", "Евро-4", – перечислил Новак.



Кроме того, власти также решают проблемы с топливом, возникающие в регионах.

Ранее вице-премьер уже поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. В частности, было необходимо оперативно ликвидировать возможные дисбалансы в топливообеспечении и не допускать резкого роста цен на всех уровнях.

Дополнительно ФАС представила результаты анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также информацию о выявленных случаях необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела.

