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18 августа, 15:21

Экономика

ФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в четырех регионах РФ

Фото: depositphotos/minervastock

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдали предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Херсонское УФАС потребовало от одного из региональных операторов устранить необоснованное изменение стоимости бензина и дизеля на автозаправках в Геническом округе. После выдачи предупреждения компания направила в антимонопольный орган документы, подтверждающие снижение цен на топливо.

Сахалинское УФАС выдало предупреждение ООО "Альтус" из-за необоснованного установления цен на бензин, который компания поставляет в Сахалинскую область.

Тюменское УФАС предупредило ООО "Газпромнефть – региональные продажи". Компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Теперь оператор должен рассмотреть и согласовать их на август.

Тверское УФАС, в свою очередь, выдало предупреждение ООО "Эгида", которое с начала июня изменило розничные цены на топливо на своих автозаправочных станциях. Компании предписано привести цены к экономически обоснованному уровню.

Ранее правительство продлило до середины 2027 года возможность производства и импорта бензина экологических стандартов К2–К4, одновременно отменив прежние послабления для топлива "Евро-5" с высоким содержанием серы.

В Минэнерго сообщили о поставках бензина в Московскую область по утвержденному графику

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