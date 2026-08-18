Эксперт Геллер: дешевая зарядка может стать причиной взрыва гаджета

Фото: 123RF.com/weerapat

Качественное сетевое устройство и отказ от использования гаджета со вздутым корпусом минимизирует риск взрыва смартфона. Об этом Москве 24 рассказал IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что у москвички взорвался новый смартфон стоимостью почти 140 тысяч рублей, купленный на Горбушке. По словам девушки, ситуация произошла ночью во время зарядки гаджета.

По мнению Геллера, смартфоны довольно редко взрываются, сказать, что это чаще делают устройства какой-то определенной фирмы, нельзя. Однако в зоне риска – некачественные изделия, изготовленные кустарным способом. Поэтому главное условие, помогающее избежать взрыва, – покупать телефоны только у проверенных продавцов.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Кроме того, нельзя заряжать смартфон с помощью сетевого устройства, купленного в каком-нибудь ларьке. Важно быть уверенными в качестве. При этом блок с кабелем необязательно должны быть от того же производителя, что и сам гаджет. Но предпочтение стоит отдавать именно крупным, зарекомендовавшим себя на рынке брендам.

Качественное сетевое зарядное устройство продлевает жизнь телефона, делает его работу более стабильной и снижает риск таких неприятных ситуаций, как взрыв аккумулятора, добавил эксперт.

"Также на всякий случай лучше не оставлять смартфоны на солнце, чтобы избежать сильного нагрева. И это несмотря на то, что в гаджеты встроены специальные механизмы, которые при очень высокой или низкой температуре выключают их или переводят в безопасный режим. Это позволяет избежать повреждений", – отметил Геллер.

В целом есть два главных признака того, что телефон может повести себя непредсказуемо. Во-первых, если он вдруг начинает сильно тормозить на постоянной основе и для этого нет каких-либо явных причин в виде, например, недавней установки постороннего программного обеспечения, считает специалист.

Кроме того, явным сигналом является вздутие корпуса смартфона. Такое устройство ни в коем случае нельзя использовать, а тем более ставить на зарядку. Его следует либо отнести в сервис, либо заменить, подчеркнул эксперт.

Ранее техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев рассказал, как не допустить перегрева гаджетов летом. Например, если на улице выше 30 градусов, а телефон начал греться, стоит отказаться от игр и просмотр фильмов на устройстве, поскольку есть вероятность усугубить проблему из-за активной работы аккумулятора.

