07 мая, 13:17

Технологии
Эксперт Мясоедов посоветовал менять пароли каждые полгода

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как создать надежный пароль

Надежный пароль должен содержать специальные знаки, не характерные для алфавита, быть не короче 7 символов, а также меняться раз в 6 месяцев. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

7 мая отмечается Всемирный день пароля. По мнению эксперта, самые безопасные коды создаются с помощью специальных генераторов.

"Дело в том, что все люди думают примерно в одной плоскости, одними и теми же паттернами, поэтому, какую бы сложную комбинацию они ни придумывали, у мошенников всегда велик шанс подобрать пароль. При этом в генераторе он создается без применения человеческого интеллекта, причем итоговая комбинация может даже не иметь традиционного буквенно-цифрового вида", – пояснил эксперт.

Тем, кто все же сам создает пароли, важнее всего не использовать в них личную информацию: имя, дату рождения и так далее, напомнил специалист.

Должны быть рандомные сочетания. Причем желательно использовать не только цифры с буквами разного регистра, но и знаки, не характерные для алфавита, если площадка дает такую возможность. К тому же код должен состоять не менее чем из 7 символов. Все, что короче, уже сильно повышает риски взлома.
Павел Мясоедов
эксперт по кибербезопасности

Кроме того, пароли желательно менять примерно раз в полгода, потому что всегда есть риск их случайно "засветить", отметил Мясоедов.

Ранее техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев посоветовал при потере или краже смартфона сразу сменить пароли от всех важных аккаунтов и банковских приложений. После этого можно обратиться в полицию.

Трошина Любовь

технологиибезопасностьэксклюзив

