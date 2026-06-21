Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Из-за этих ограничений в расписании рейсов возможны корректировки. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, указали в Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково. Теперь авиагавань принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

