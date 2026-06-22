Axios: прекращение огня в Ливане обсуждалось на переговорах США и Ирана

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Одной из ключевых тем переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке стало обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского дипломата.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с Ормузским проливом и элементы ядерной сделки. При этом делегация США полагает, что по указанным вопросам удалось добиться значительного прогресса. Американская команда также считает, что все участники переговоров на данном этапе довольны тем, как они проходят.

"Посредники помогают обеим сторонам разбираться в вещах. Мы считаем, что этот начальный раунд переговоров закладывает основу для построения доверия в будущем", – уточнил собеседник журналиста.

14 июня стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали электронный меморандум о взаимопонимании для прекращения боевых действий.

Переговоры Вашингтона и Тегерана продолжились 21 июня. В консультациях участвуют делегации из США и Ирана, а также посредники в виде Пакистана и Катара. Дипломаты выразили надежду, что эти переговоры приведут к достижению надежного соглашения, которое будет затрагивать все аспекты, прописанные в меморандуме о взаимопонимании.