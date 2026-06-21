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21 июня, 16:14

Политика

Катар объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

Фото: Getty Images/Pool/Nathan Howard

МИД Катара сообщил о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием делегаций из США, Ирана и Пакистана. Это следует из заявления ведомства, размещенного на сайте.

Катар является на этой встрече посредником. Представители министерства выразили надежду, что эти переговоры приведут к достижению надежного соглашения, которое будет затрагивать все аспекты, прописанные в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари добавил, что стороны сформировали специализированные технической группы для этой встречи по пунктам соглашения. Помимо этого, созданы группы контроля за реализацией положений меморандума.

Дипломат отметил, что подобный подход демонстрирует приверженность всех сторон к добросовестному продвижению переговоров. Аль-Ансари также высоко оценил роль Пакистана как посредника, приверженность Вашингтона и Тегерана дипломатическим решениям, а также поддержку в мирном урегулировании вопроса со стороны Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

При этом агентство Fars со ссылкой на источник сообщает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвует в данной встрече. Издание предполагает, что это связано с тем, что вопрос ядерной программы не входит в повестку этого раунда переговоров. Данная тема будет обсуждаться после реализации пунктов уже подписанного меморандума.

В свою очередь, агентство Tasnim уточняет, что Штаты требовали присутствия Гросси на встрече в Швейцарии, но Иран не согласился на это. При этом гендиректор МАГАТЭ прилетел в швейцарский Бюргеншток, где проходят переговоры.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля этого года. Израиль и США атаковали Иран. Исламская Республика в ответ нанесла удары по израильским объектам и по американским базам в регионе.

14 июня стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали электронный меморандум о взаимопонимании для прекращения боевых действий. 21-го числа в швейцарском Бюргенштоке проходит торжественная церемония подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании


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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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