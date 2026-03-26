Эксперт Котилевец: звонки с молчанием могут обернуться мошеннической атакой

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Массовые звонки с молчанием в трубку или щелчком являются этапом подготовки к мошеннической атаке, рассказал RT старший преподаватель кафедры цифровых технологий Института кибербезопасности РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По его словам, когда человек отвечает на такой вызов, система фиксирует, что номер активен и им пользуется реальный человек. Этот процесс называют "прогревом" или проверкой базы данных.

"Мошенникам не нужны голосовые ответы, им достаточно факта поднятия трубки, чтобы исключить из списка несуществующие, заблокированные или редко используемые номера", – сказал эксперт.

Такие звонки становятся отправной точкой для дальнейших, гораздо более агрессивных и изощренных атак, предупредил Котилевец. Когда активность номера подтверждается, его заносят в список потенциальных целей. Спустя время человек может столкнуться с многочисленными звонками – якобы от банковских сотрудников, полиции, операторов связи или инвестконсультантов.

"Зная, что номер активен, злоумышленники будут использовать его в разных сценариях социальной инженерии, пытаясь подобрать ключ к конкретному человеку", – дополнил специалист.

Сам по себе звонок с тишиной к краже денег или заражению устройства не приводит. Однако он может послужить сигналом о повышенном риске, что повышает риск столкнуться с аферистами в дальнейшем.

Эксперт отметил, что такие вызовы часто маскируются под официальные номера государственных организаций или известных компаний. С помощью технологий подмены номеров злоумышленники вводят в заблуждение не только людей, но и системы антиспама, поэтому одного определителя номера для защиты недостаточно.

Если абонент при ответе слышит тишину дольше пары секунд, то лучше сразу завершить вызов. Не стоит нажимать какие-либо цифры по просьбе "системы" и тем более перезванивать, рекомендовал эксперт.

Чтобы снизить риски, он посоветовал использовать все доступные способы защиты. Например, подключить антиспам у оператора и включить фильтр неизвестных вызовов в смартфоне.

"В корпоративном сегменте и для частных лиц, сталкивающихся с валом таких звонков, оправдано использование услуг виртуальных АТС с системой голосового меню (приветствия), которая отсеивает автоматических обзвонщиков", – резюмировал специалист.

Ранее похожую тему затрагивал эксперт в области информационных технологий Дмитрий Сыцко. Он рассказал, что входящий вызов с незнакомого номера может обернуться списанием средств, поэтому перезванивать на него не стоит. По его словам, такие ситуации происходят в случае соединения с платными номерами, от которых был вызов. В некоторых случаях речь идет о сотнях рублей, добавил Сыцко.

Еще одна причина, по которой перезванивать не рекомендуется, – схемы провокации. Вызов по незнакомому номеру может поставить человека в психологически уязвимую позицию, которую используют для манипуляций.