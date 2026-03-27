Москвичам рассказали, где будут построены новые станции метро до 2032 года

В ближайшие годы в Москве запланировано строительство большого количества станций метро, в том числе и в центре города. О будущем рельсового каркаса, а также улично-дорожной сети Москве 24 рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

– Транспорт – одно из ключевых направлений в градостроительной политике. Недавно мэр Москвы показал схему метро до 2032 года. Как сейчас разрабатывают продление существующих и строящихся линий и какие эффекты будут от реализации масштабной программы?

Развитие метрополитена – неотъемлемая часть градостроительной стратегии Москвы по созданию сбалансированной, полицентричной структуры города. Реализация масштабной программы развития метрополитена позволит сформировать новые центры притяжения, повысить привлекательность районов и обеспечить комфортную среду для жизни москвичей.

Сегодня на повестке – строительство сразу нескольких ключевых объектов. Продолжается развитие Троицкой линии, первый этап строительства которой был завершен в прошлом году. Изумрудный радиус пройдет от станции "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Линия длиной более 43 километров с 17 станциями станет одной из самых протяженных в московском метро и самой большой за МКАД.

В столице также идет развитие Рублево-Архангельской линии метро с 12 станциями. Радиус общей протяженностью 27,6 километра пройдет от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского и далее – в Красногорск.

Новый, уже 18-й, радиус Московского метрополитена общей протяженностью 22,2 километра с 10 станциями протянется от станции "ЗИЛ" в Даниловском районе на юг. В результате метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Кроме того, Бирюлевская линия улучшит транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно.

В самом центре столицы появится 13-я станция Кольцевой линии – "Достоевская". Она расположится вдоль Суворовской площади, в районе примыкания улиц Самотечной и Дурова и под Екатерининским сквером. На карте метро станция будет находиться между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Эта станция станет первой, построенной на Кольцевой спустя более 70 лет после полного запуска линии. Ее архитектурный облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро с их выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом и имя Федора Достоевского. Вдоль путевых стен появятся панно с изображением городов, связанных с жизнью писателя, – панорамы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы. Благодаря станции метро "Достоевская" значительно сократится путь от метро до спорткомплекса "Олимпийский" – с 10 минут до одной.

Кроме того, станция "Гольяново" станет новой конечной станцией Арбатско-Покровской линии метро – сейчас таковой является "Щелковская". "Гольяново" будет расположена вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской. Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра. Новая станция будет достроена в 2028 году, а метро придет в этот район впервые.

Между станциями "Кожуховская" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии проектируем новую станцию – "Южный порт". Ее открытие улучшит качество транспортного обслуживания жителей района "Печатники".

Кроме того, сейчас ведется разработка участка продления Сокольнической линии в Ярославский район. На данный момент для жителей Ярославского района ближайшей станцией метрополитена является "ВДНХ" Калужско-Рижской линии. Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5–10 минут.

Участок протяженностью 8,5 километра будет включать две станции – "МГСУ" и "Холмогорская" (проектное название). Проект планировки территории будет предполагать прохождение линии метрополитена под территорией национального парка "Лосиный остров". Работы территорию парка не затронут, что подчеркивает важность экологических аспектов в градостроительном развитии.

Кроме того, планируется продление Филевской линии в инновационный центр "Сколково".

– Как происходит разработка проекта новой линии или продления существующей? С чего начинается этот процесс и какие факторы влияют на выбор трассы и расположение станций?

Первый и главный принцип – это обеспечить доступность метро для всех районов города. Мы стремимся к тому, чтобы все территории, где живут люди, попадали в зону нормативного обслуживания ближайшей станции метро. Это 2,5 километра в случае транспортной доступности и примерно километр, если мы говорим о пешеходной доступности. Территории, где транспортная доступность требует улучшения, становятся приоритетными для появления новых станций.

Второй ключевой принцип – это поддержание комфортных условий для передвижения горожан. Мы внимательно изучаем, как работает сеть в связке с жилой застройкой, и определяем участки, где необходима поддержка новыми маршрутами. Это позволяет решать две задачи одновременно: во-первых, дать пассажирам новый, более удобный и оптимальный маршрут, во-вторых, обеспечить безопасные и комфортные условия перевозки. Развитие сети метро – это всегда баланс между освоением новых районов и заботой о комфорте пассажиров в существующей сети.

– Есть ли, на Ваш взгляд, какая-то финальная точка в развитии рельсового каркаса Москвы? Когда город к ней придет?

Финальной точки в развитии рельсового каркаса Москвы не существует по той простой причине, что сам город не имеет конечной точки своего развития. Рельсовый каркас включает в себя не только метрополитен, но и железные дороги, в том числе МЦК и МЦД, а также трамвай, который может оказаться более экономически целесообразным на отдельных территориях с недостаточными пассажиропотоками для строительства полноценной линии метро.

Город постоянно меняется: появляются новые районы застройки, меняются транспортные потоки, укрепляются связи с Московской областью. Это требует адаптации и расширения рельсовой инфраструктуры. Даже если сегодня кажется, что все "уже построено", завтра могут возникнуть новые потребности – например, необходимость связать новые жилые комплексы или обеспечить доступ к крупным транспортно-пересадочным узлам.

– Давайте поговорим про строительство дорог. Как Москва подходит к развитию дорожной сети с учетом ее экстремальной загруженности?

Подход к развитию дорожной сети системный и основан на последовательной реализации перспективной схемы магистралей Генерального плана. Первоочередные для города дорожно-мостовые объекты утверждаются Адресной инвестиционной программой города на трехлетний период. В нее включаются объекты, соответствующие четырем ключевым направлениям: повышение связности территорий, разобщенных железными дорогами и водными объектами (за счет мостов и путепроводов), обслуживание рельсового транспорта (подъезды к станциям метро, МЦД, транспортно-пересадочные узлы), транспортное обслуживание значимых объектов и территорий (в первую очередь бывших промышленных зон), решение социальных задач – в частности, обеспечение безопасности движения пешеходов за счет строительства внеуличных пешеходных переходов и путепроводов там, где наземные переходы становятся опасными из-за увеличения частоты движения поездов.

Среди ярких примеров – Северо-Западная хорда, Московский скоростной диаметр (МСД), проспекты Багратиона и Генерала Дорохова, путепроводы через железные дороги и мосты. Особое внимание при разработке новых проектов уделяем ТиНАО, а также районами реновации и территориям бывших промзон.

– Разрабатывается ли сейчас стратегия развития дорог к 2035 году наподобие схемы метро, которую показал мэр?

Стратегия развития дорожной сети уже реализуется на практике через четыре принципа, упомянутых ранее: связность территорий, обслуживание объектов рельсового транспорта, обслуживание новых районов и безопасность.

Приоритетность проектов определяется с помощью социально-экономической оценки: учитываются сокращение времени в пути, снижение эксплуатационных затрат и общая эффективность. При этом важны не только экономические, но и социальные аспекты. Важной составляющей является обеспечение безопасности и удобства передвижения для москвичей. Например, этим целям служат Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, мост в створе Новозаводской улицы и мост Академика Королева в створе Берегового проезда. Последний дает возможность организовать подвоз и к МЦК и, в перспективе, к станции Рублево-Архангельской линии метрополитена.

После 2030 года продолжится использование зарезервированных коридоров Генерального плана, при этом наибольший потенциал развития улично-дорожной сети имеется в ТиНАО. Акцент будет сделан на формировании планировочного каркаса, устранении транспортных разрывов, создании пересадочных узлов у станций рельсового транспорта и интеграции дорожной сети Москвы в сеть улиц и дорог Московской области.