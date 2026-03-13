13 марта, 15:10

Транспорт

Разработка грунта началась на строящейся станции "Сосенки" Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к земляным работам на строящейся станции "Сосенки" Троицкой линии метро Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что станция возводится вдоль Калужского шоссе недалеко от одноименной деревни. В настоящее время на площадке продолжаются работы по переносу коммуникаций из зоны строительства и установке ограждающих конструкций.

"На участках, где они готовы, началась разработка грунта котлована, ведется монтаж его креплений", – отметил Ефимов.

Станция "Сосенки" будет мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Ее возводят на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032.

Согласно проекту, выход будет вести на улицу Старые Сосенки и Калужское шоссе, обеспечивая доступ к жилым, производственным объектам и остановкам общественного транспорта.

На сегодняшний день на площадке уже вынули более 15 тысяч кубометров грунта, подчеркнул гендиректор "Мосинжпроекта" Максим Гаман. По его словам, при выполнении работ эксперты отдали предпочтение методу "стена в грунте", который идеально подходит для подземного строительства в мегаполисе.

"Станция появится в рамках второго этапа строительства Троицкой линии метро. Завершить все работы на этом участке планируется в 2029 году", – добавил он.

Троицкая линия метро протянется более чем на 43 километра, став одним из самых длинных радиусов в Москве и самым протяженным за МКАД. Запуск этой ветки положительно скажется на транспортной доступности районов, прилегающих к новым станциям.

Изумрудная ветка пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа. Завершение строительства участка, ведущего в Троицк, значительно сократит время в пути до центра для местных жителей. Кроме того, снизится нагрузка на южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Всего к 2032 году в Московском метрополитене построят 34 станции и 3 новых электродепо, указывал ранее Сергей Собянин. Сейчас, помимо Троицкой ветки, активные работы также ведутся на Рублево-Архангельской линии.

Параллельно с этим рабочие продолжают продление Арбатско-Покровской ветки – от станции "Щелковская" до "Гольянова", которая станет конечной.

