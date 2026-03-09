Более 30% навигации в метро Москвы станет цифровой к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском метро до 2030 года заменят более трети всех навигационных элементов на цифровые. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит официальный сайт Московского метрополитена.

Он напомнил, что в 2025 году цифровую навигацию уже установили на четырех новых станциях Троицкой линии. Они стали первыми в истории метро, где такие системы заработали с первого дня открытия.

Как уточнил Ликсутов, власти делают ставку на технологии, которые объединяют привычные сервисы и современные решения.

Ранее сообщалось, что шесть новых поездов модели "Москва-2026" приступили к испытаниям на линиях московского метрополитена. В ходе этих проверок эксперты оценивают множество характеристик, направленных на обеспечение безопасности и бесперебойной работы составов.

Предполагается, что в ближайшем будущем эти поезда начнут курсировать по Замоскворецкой линии.