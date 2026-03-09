Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила более 110 долларов. Это следует из данных открытых торгов, которые проводились 9 марта.

По состоянию на 01:58 по московскому времени, цена одного барреля была на уровне 108,62 доллара, но поднималась на 17,19% относительно предыдущего закрытия. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года.

По данным газеты Financial Times, которая ссылается на трейдеров, нефтяная отрасль столкнулась с одним из самых сложных кризисов в истории. Многие государства на Ближнем Востоке уменьшают добычу или закрывают месторождения.

Также приостановилось судоходство через Ормузский пролив, который являлся основным путем для поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На этом фоне страховщики стали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.

В связи с этим министры финансов Группы семи планируют обсудить на экстренном собрании, которое состоится 9 марта, возможное использование запасов нефти. Предварительно три страны из G7, в том числе США, поддержали инициативу высвобождения горючего из резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

Некоторые американские чиновники предполагают, что могут высвободить от 300 до 400 миллионов баррелей, что составит от 25 до 30 процентов 1,2 миллиарда баррелей в резерве, указывает газета.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, рост цен на нефть это небольшая плата за безопасность страны. Он уверен, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.

