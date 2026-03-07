График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Иран атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

Фото: 123RF.соm/chawran

Вооруженные силы Ирана с помощью БПЛА атаковали нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе. Об этом сообщает иранское гостелевидение.

Уточняется, что это было судно под флагом Маршалловых островов. Оно могло быть одним из активов США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после первых ударов США и Израиля по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как сообщали СМИ, США рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Боевые действия могут затянуться до сентября включительно.

В связи с этим Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

В Ормузском проливе образовался затор из танкеров и газовозов

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
