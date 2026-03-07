График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 15:36

Происшествия

Подросток поджег отделение банка в Путилкове по указанию неизвестных

Фото: телеграм-канал Baza

Подросток поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью в отделении банка в подмосковном Путилкове. Он действовал по указанию неизвестных, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, преступление совершил 16-летний молодой человек. В результате никто не пострадал.

Как отметила администрация городского округа в своем телеграм-канале, ЧП произошло в отделении банка ВТБ. Огонь был потушен до прибытия пожарных.

Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента.

О случившемся 7 марта сообщили СМИ. Согласно информации журналистов, взрыв произошел в филиале кредитной организации в доме № 7 по улице Вольной. В результате оказались повреждены остекление и входная группа на первом этаже.

Ранее мужчина 1951 года рождения поджег пиротехнику в банке в подмосковном Подольске, пока женщина 1952 года рождения снимала эти действия на мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Кирова. По предварительным данным, они могли совершить противоправные действия в результате воздействия телефонных мошенников.

происшествияпожар

