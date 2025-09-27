Пенсионеры подожгли пиротехнику в банке в подмосковном Подольске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчина 1951 года рождения поджег пиротехнику в банке в подмосковном Подольске, пока женщина 1952 года рождения снимала эти действия на мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Кирова. В результате никто не пострадал. По предварительным данным, граждане могли совершить противоправные действия в результате воздействия на них телефонных мошенников.

"В настоящее время они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", – заявили в МВД.

Ранее в Коломне задержали двух пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей. Задачей подсобников было принимать похищенные у граждан деньги, оперативно их обналичивать, конвертировать в криптовалюту и перечислять аферистам.

