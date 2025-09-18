18 сентября, 11:20Происшествия
В Коломне задержали пособников мошенников с ежедневным оборотом в 10 млн руб
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
В Коломне задержали двух пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских call-центров", – отметила Волк.
Задачей подсобников было принимать похищенные у граждан деньги, оперативно их обналичивать, конвертировать в криптовалюту и перечислять аферистам.
Для бесперебойной работы злоумышленники организовали круглосуточный "офис" в арендованной квартире в Одинцове. Это позволяло им в любое время суток быстро снимать средства через банкоматы до момента блокировки счетов.
При задержании у подозреваемых изъяли большое количество мобильных телефонов и сим-карт, десятки банковских карт, оргтехнику, компьютеры и документы.
"Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 миллионов рублей", – заявила Волк.
Деятельность аферистов была пресечена специалистами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Московской области и сотрудниками ФСБ.
Ранее МВД предупредило о новом виде мошенничества с платформой Fragment. Согласно схеме, человеку пишет "покупатель", которому безразличен реальный вид "ника". Его цель – предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment.
Москвичи пожаловались на уличных мошенников, которые просят деньги и угрожают при отказе