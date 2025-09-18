В Коломне задержали пособников мошенников с ежедневным оборотом в 10 млн руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Коломне задержали двух пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских call-центров", – отметила Волк.

Задачей подсобников было принимать похищенные у граждан деньги, оперативно их обналичивать, конвертировать в криптовалюту и перечислять аферистам.

Для бесперебойной работы злоумышленники организовали круглосуточный "офис" в арендованной квартире в Одинцове. Это позволяло им в любое время суток быстро снимать средства через банкоматы до момента блокировки счетов.

При задержании у подозреваемых изъяли большое количество мобильных телефонов и сим-карт, десятки банковских карт, оргтехнику, компьютеры и документы.

"Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 миллионов рублей", – заявила Волк.

Деятельность аферистов была пресечена специалистами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Московской области и сотрудниками ФСБ.

