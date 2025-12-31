Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 21:29

Происшествия

Более 50 поездов задерживаются Северо-Кавказкой ж/д из-за снегопада

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

55 поездов задерживаются на Северо-Кавказкой железной дороге из-за аномального снегопада в Краснодарском крае, сообщили в телеграм-канале ФПК.

Кроме того, изменится и время отправления некоторых поездов. Так, поезд № 344 из Кисловодска в Адлер отправится не ранее 07:00 1 января, поезд № 261 сообщением Нальчик – Москва – не ранее 04:30 1 января. № 49 из Кисловодска в Санкт-Петербург – не ранее 02:30 1 января. № 3 Кисловодск – Москва, который должен был отправиться 31 декабря, теперь отбудет не ранее 00:30 1 января. № 358 Имеретинский Курорт – Уфа отправится не ранее 05:00 1 января.

В компании подчеркнули, что железнодорожники предпринимают все усилия для того, чтобы задержки были минимальными, а график движения поездов восстановился. Пассажиры могут вернуть и переоформить билеты без дополнительных сборов. Если поезд задерживается более чем на четыре часа, всех пассажиров обеспечивают питанием.

Также там добавили, что пассажиры поездов, которые были задержаны на 5 часов и больше, начислят 5 тысяч баллов "РЖД бонус". Сейчас в РЖД действует оперативный штаб. Свыше 300 специалистов и специальная техника устраняют последствия непогоды.

Ранее 20 составов дальнего следования и 5 пригородного сообщения задерживались в пути из-за схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростовской области. Инцидент произошел в ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону. В результате никто не пострадал. Движение составов было организовано по соседнему пути.

происшествиярегионы

