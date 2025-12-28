Форма поиска по сайту

28 декабря, 10:14

Происшествия

Более 20 поездов задерживаются из-за схода колесных пар поезда под Ростовом

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

20 составов дальнего следования и 5 пригородного сообщения задерживаются в пути из-за схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону. В результате никто не пострадал. Движение составов было организовано по соседнему пути.

Специалисты предпринимают все меры для сокращения отставания продвижения составов. Северо-Кавказская железная дорога попросила прощения у пассажиров за доставленные неудобства.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения на участке, где произошел инцидент. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Южная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер.

Ранее маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. В результате 23 цистерны с мазутом сошли с рельсов. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 квадратных метров.

Спустя время распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Однако 12 пассажирских поездов изменили маршруты из-за восстановительных работ, которые проводились после схода грузовых вагонов.

Новости регионов: уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Пензенской области

