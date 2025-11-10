Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

Происшествия

Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Четыре грузовых вагона с щебнем сошли с рельсов на железнодорожной станции Янега в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 ноября. В результате случившегося оказались задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.

Прокуратура организует проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации поезда.

Ранее пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске. Инцидент произошел 1 ноября на маневренном пути станции Комсомольск-Мурманский. Пострадавших нет, также не допущено разлива нефтепродуктов и задержек поездов.

До этого пассажирский поезд столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на нерегулируемом железнодорожном переезде около станции Свияжск в Татарстане. Автомобиль и локомотив получили повреждения, из людей никто не погиб.

