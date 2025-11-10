Два поезда столкнулись в Словакии

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Ministerstvo vnútra SR

Два поезда столкнулись около столицы Словакии Братиславы. На месте находятся спасательные службы и сотрудники полиции, сообщает пресс-служба МВД страны в своих соцсетях.

В полиции добавили, что больше информации о ЧП будет предоставлено, когда позволит ситуация.

При этом, по данным агентства TASR, в результате столкновения в ближайшие больницы госпитализировали 11 пострадавших с различными травмами.

В середине октября похожий инцидент произошел в районе города Рожнява на востоке Словакии, где столкнулись два встречных экспресс-поезда. ЧП произошло перед тоннелем рядом с деревней Яблонов-над-Турне. Полиция эвакуировала пассажиров из составов.

В результате столкновения травмы получили около 100 человек, сообщений о погибших не поступало. По данным МВД, причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.